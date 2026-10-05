Severstal çelik boru faaliyetlerini genişletmek için yeni servis merkezi satın aldı

Rus çelik üreticisi Severstal, Moskova bölgesindeki Dmitrovsky Metallocentre (DMC) üretim ve depolama kompleksini satın aldığını açıkladı. Satın almanın, Severstal Networks iş kolunun boru faaliyetlerini güçlendirmesi ve küçük ve orta ölçekli işletmelere sunulan hizmetleri genişletmesi bekleniyor.

Entegrasyonun yıllık satışlara 700.000 mt katkı sağlaması bekleniyor

Severstal CEO'su Alexander Shevelev, entegrasyonun şirketin yıllık satış tonajını yaklaşık 700.000 mt artırmasının ve talep toparlandığında daha fazla büyüme için temel oluşturmasının beklendiğini belirtti. Satın alma, şirketin katma değeri yüksek ürünlerin satışını artırma ve nihai kullanıcılara erişimini genişletme stratejisini destekliyor.

Kaynaklı boru üretimi ve yassı çelik işleme olanakları genişliyor

DMC, yassı mamul işlemenin yanı sıra küçük ve orta çaplı yuvarlak, profil ve galvanizli borular dahil olmak üzere inşaat sektörüne yönelik elektrik kaynaklı boruların üretiminde uzmanlaşıyor. Yaklaşık 50.000 metrekarelik üretim ve depolama altyapısına sahip komplekste 1.300'den fazla kişi çalışıyor.

Bölgesel varlık ve müşteri hizmetleri güçleniyor

Severstal Networks Direktörü Viktor Romanovsky, satın almanın şirketin Rusya'nın Merkez ve Kuzeybatı federal bölgelerindeki lojistik altyapısını tamamlayarak müşterilere daha geniş bir boru ürün yelpazesi, siparişlerin daha hızlı karşılanması ve tek bir tedarikçi üzerinden çelik işleme hizmetlerine erişim olanağı sunduğunu aktardı.