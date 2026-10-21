Severstal'in net kârı 2026 yılının üçüncü çeyreğinde çelik satışlarındaki düşüşe rağmen %17 arttı

Rus çelik üreticisi Severstal 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık %17 artışla 15,17 milyar RUB net kâr açıkladı. Satış tonajındaki düşüşün ortalama satış fiyatlarındaki artış ve ürün karmasındaki iyileşmeyle kısmen dengelenmesi sonucunda şirketin satış gelirleri %3 azalarak 173,54 milyar RUB seviyesinde gerçekleşti.

Fiyat artışları ve maliyet tasarrufları kârlılığı destekledi

Çelik fiyatlarındaki toparlanma ve yılın ilk yarısında uygulanan maliyet optimizasyonu önlemlerinin desteğiyle şirketin AVFÖK değeri yıllık %13 artarak 39,98 milyar RUB olurken, AVFÖK marjı üç puan artışla %23'e yükseldi.

Ham çelik üretimi 2,72 milyon mt ile büyük ölçüde değişmezken, daha fazla malzemenin nihai mamule işlenmesi nedeniyle pik demir ve slab sevkiyatlarının azalmasına bağlı olarak çelik ürünleri satışları %9 düşüşle 2,61 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Yüksek katma değerli ürün satışları %6 azalarak 1,35 milyon mt olurken, bu ürünlerin toplam satışlardaki payı %52'ye yükseldi.

Dokuz aylık kârlılık baskı altında kaldı

Ocak-Eylül döneminde Severstal'in satış gelirleri yıllık %10 düşüşle 488,41 milyar RUB, AVFÖK değeri %28 düşüşle 82,32 milyar RUB ve net kârı %61 düşüşle 19,29 milyar RUB seviyesinde kaydedildi. Ham çelik üretimi %2 artarak 8,24 milyon mt olurken, çelik ürünleri satışları 8,26 milyon mt ile büyük ölçüde yatay seyretti.

Rusya'da talebe yönelik beklentiler iyileşirken, mevsimsel yavaşlama bekleniyor

Severstal CEO'su Alexander Shevelev, Rusya'nın çelik talebinin yılın ilk dokuz ayında yıllık yaklaşık %1 arttığını, bu doğrultuda şirketin yıl geneline ilişkin tüketim tahminini %7 düşüşten yaklaşık %0,5 düşüşe revize ettiğini belirtti. Bununla birlikte dördüncü çeyrekte talebin mevsimsel olarak zayıflaması bekleniyor.

Şirket Cherepovets pelet tesisi dahil önemli projelerini dördüncü çeyrekte devreye almayı planlarken, 2026 yılı sermaye harcaması tahminini 112 milyar RUB seviyesinde korudu. Yıl genelinde serbest nakit akışının negatif kalması beklenirken, dokuz aylık dönem için temettü dağıtılmayacağı açıklandı.