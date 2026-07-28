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Severstal, CherMK galvanizleme hattının modernizasyonu için dijital montaj teknolojisi geliştirdi

Salı, 28 Temmuz 2026 10:50:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal'ın tasarım enstitüsü Severstal-Project, CherMK tesisindeki sürekli galvanizleme hattının modernizasyonuna yönelik üç boyutlu dijital bir model geliştirerek olası uzamsal çakışmaların önlenmesini, tesis içi lojistiğin optimize edilmesini ve ekipman montaj süresinin neredeyse yarı yarıya azaltılmasını sağladığını açıkladı.

1 No'lu kaplama tesisindeki mevcut ekipmanların yanında bulunan modernize edilmiş hat, yıllık 460.000 mt kapasiteye sahip olacak ve 0,4-4 mm kalınlığındaki rulo sacları işleyerek müşteri talepleri doğrultusunda çinko, çinko-alüminyum ve alüminyum-silisli kaplama uygulayacak.

Severstal-Project, 3D lazer tarama teknolojisini kullanarak 200 metreden uzun hattın temellerini, çelik yapılarını, boru hatlarını ve elektrik şebekelerini kapsayan bütünleşik bir dijital model oluştururken ekipman montajını, ağır bileşenlerin taşınmasını, kaldırma alanlarını, personel erişim güzergâhlarını ve mevcut temellerin sökülerek yenilenmesini de planladı.

Söz konusu model Severstal'ın Domnaremont Center birimi ve 15'ten fazla alt yüklenicinin çalışmalarının koordinasyonunda kullanılıyor. Severstal projelerinin yaklaşık %80'inin artık yapı bilgi modelleme teknolojileri kullanılarak hayata geçirildiğini belirtti.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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