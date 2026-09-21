Severstal Forcera atmosferik korozyona dayanıklı çelik ürün gamını ince sac ürünlerle genişletti

Rus çelik üreticisi Severstal, Forcera atmosferik korozyona dayanıklı çeliğinin ince sac formundaki geliştirme çalışmalarını tamamladığını ve üretime başladığını açıkladı. Böylece şirket, kara yolu, sivil ve endüstriyel altyapı uygulamalarına yönelik ürün gamını genişletti.

Yeni ürünün ilk kullanım alanları aşınmaya dayanıklı toz, rüzgâr ve gürültü koruma sistemleri olurken Severstal, ürünün agresif ortamlara maruz kalan koruyucu yapıların hizmet ömrünü 80-100 yıla kadar uzatabileceğini ve bakım gereksinimlerini azaltabileceğini belirtti.

Forcera yüksek korozif ortamlara maruz kalan altyapıyı hedefliyor

Severstal'e göre yeni ürün, federal karayolları boyunca kurulan koruyucu yapıların hızla bozulmasına karşı geliştirildi. Buz çözücü maddelere ve yol kirliliğine maruz kalan standart galvanizli sac panellerin beş ila yedi yıl sonra değiştirilmesi gerekebilirken, geleneksel karbon çelik yapılar koruyucu kaplamalarının düzenli olarak yenilenmesini gerektiriyor.

Severstal Mühendislik Merkezi'ndeki uzmanlar, şirketin Forcera teknolojisini ince sac üretimine uyarladı. Düşük alaşımlı çelik, atmosfer koşullarına maruz kaldığında kontrollü yüzey oksidasyonu yoluyla patina olarak adlandırılan yoğun bir koruyucu oksit tabakası oluşturmak üzere tasarlanmış bakır, krom, nikel ve fosfor kombinasyonu içeriyor.

Şirket, oluşan tabakanın alttaki çeliği koruduğunu ve mekanik çiziklerin ardından yeniden oluşabildiğini belirtti. Severstal'e göre Forcera, astar veya boya kullanılmadan en yüksek atmosferik koroziflik kategorisi olan C5'e dayanabiliyor ve böylece düzenli boyama ve korozyon önleyici işlem ihtiyacını ortadan kaldırıyor.