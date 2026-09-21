 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Severstal...

Severstal Forcera atmosferik korozyona dayanıklı çelik ürün gamını ince sac ürünlerle genişletti

Pazartesi, 21 Eylül 2026 15:06:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, Forcera atmosferik korozyona dayanıklı çeliğinin ince sac formundaki geliştirme çalışmalarını tamamladığını ve üretime başladığını açıkladı. Böylece şirket, kara yolu, sivil ve endüstriyel altyapı uygulamalarına yönelik ürün gamını genişletti.

Yeni ürünün ilk kullanım alanları aşınmaya dayanıklı toz, rüzgâr ve gürültü koruma sistemleri olurken Severstal, ürünün agresif ortamlara maruz kalan koruyucu yapıların hizmet ömrünü 80-100 yıla kadar uzatabileceğini ve bakım gereksinimlerini azaltabileceğini belirtti.

Forcera yüksek korozif ortamlara maruz kalan altyapıyı hedefliyor

Severstal'e göre yeni ürün, federal karayolları boyunca kurulan koruyucu yapıların hızla bozulmasına karşı geliştirildi. Buz çözücü maddelere ve yol kirliliğine maruz kalan standart galvanizli sac panellerin beş ila yedi yıl sonra değiştirilmesi gerekebilirken, geleneksel karbon çelik yapılar koruyucu kaplamalarının düzenli olarak yenilenmesini gerektiriyor.

Severstal Mühendislik Merkezi'ndeki uzmanlar, şirketin Forcera teknolojisini ince sac üretimine uyarladı. Düşük alaşımlı çelik, atmosfer koşullarına maruz kaldığında kontrollü yüzey oksidasyonu yoluyla patina olarak adlandırılan yoğun bir koruyucu oksit tabakası oluşturmak üzere tasarlanmış bakır, krom, nikel ve fosfor kombinasyonu içeriyor.

Şirket, oluşan tabakanın alttaki çeliği koruduğunu ve mekanik çiziklerin ardından yeniden oluşabildiğini belirtti. Severstal'e göre Forcera, astar veya boya kullanılmadan en yüksek atmosferik koroziflik kategorisi olan C5'e dayanabiliyor ve böylece düzenli boyama ve korozyon önleyici işlem ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Boyalı Rulo Sac

Kalınlık 1,5 - 15 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Boyalı Trapez Sac

Kalınlık 0,3 - 1 mm
Genişlik 0 mm
 
Tedarikçi ANK METAL
Teklifi Gör

Boyalı Rulo Sac

Kalınlık 0,5 - 1 mm
Genişlik 1.000 - 1.250 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Severstal petrol ve doğal gaz sektörü için yeni tip geniş çaplı boru üretimine başladı

14 Mar | Çelik Haberler

Severstal kaplamalı yassı mamul kapasite artırma projesinin ilk aşamasını tamamladı

07 Mar | Çelik Haberler

Severstal kaplamalı yassı mamul üretimini ve sevkiyatlarını artıracak

08 Eki | Çelik Haberler

Severstal talepteki yükseliş doğrultusunda galvanizli sac üretimini artırdı

22 Ağu | Çelik Haberler

Severstal Cherepovets tesisinde yeni bir kaplama hattı kuracak

13 May | Çelik Haberler

Severstal Cherepovets’de yeni kaplama atölyesi inşa edecek

03 Kas | Çelik Haberler

Cherepovets tesisi ocak-kasım döneminde boyalı sac üretiminde rekora ulaştı

20 Ara | Çelik Haberler

Severstal ilk yarıda inşaat sektörüne yaptığı çelik ithalatını artırdı

15 Ağu | Çelik Haberler

Alımlardaki istikrar Ukrayna ve Rusya’da kaplamalı mamul fiyatlarının gücünü korumasını sağladı

19 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Severstal’ın Cherepovets tesisindeki ikinci boyama hattı dizayn kapasitesine ulaştı

13 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis