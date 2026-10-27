Severstal Cherepovets pelet tesisini 2026'da devreye almayı hedefliyor

Rus çelik üreticisi Severstal, CherMK tesisinde inşa edilen demir cevheri peletleme tesisindeki pelet pişirme makinesinin refrakter astarını kurutmaya başladığını açıkladı. Böylece 116 milyar RUB (1,44 milyar $) tutarındaki yatırım projesinde önemli bir aşamaya geçildi.

Devreye alma hazırlıkları ilerliyor

Kapsamlı testler ve denemeler öncesinde astardaki nemin giderilmesini sağlayan kurutma işlemi sürerken, peletleyiciler, bilyalı ve dikey merdaneler, elektrik ekipmanları ve destekleyici altyapıya ilişkin ayarlama çalışmaları da devam ediyor. Severstal CEO'su Alexander Shevelev, tesisin planlandığı üzere 2026 sonbaharında devreye alınacağını belirtti.

Pelet üretimi emisyonların azaltılmasını destekleyecek

Kompleksin tam kapasiteye ulaşmasının ardından Severstal, kalan dört sinter makinesini ve iki kok bataryasını kademeli olarak kapatmayı planlıyor. Böylece kirletici madde emisyonlarının 96.000 mt, sera gazı emisyonlarının ise 2 milyon mt azaltılması hedefleniyor.

Yüksek fırın operasyonlarına yüksek kaliteli ham madde sağlayacak ve üretim verimliliğini artıracak tesiste 365 kişi istihdam edilecek.