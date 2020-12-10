Severstal yeni yüksek fırınını ve kok bataryasını devreye aldı

Perşembe, 10 Aralık 2020 17:21:51 (GMT+3) | İstanbul

Rus üretici Severstal, pik demir ve kok üretimini artırmayı amaçlayan yatırım projesini devreye aldı. Yeni tesisler, şirketin hammadde açığını kapatmaya ve genel verimliliği artırmaya yardımcı olacak.

Severstal, yıllık 3 milyon mt pik demir üretme kapasitesine sahip yeni yüksek fırınını devreye aldı. İlk üretimin 11 Aralık’ta alınması bekleniyor. Yeni tesisle birlikte, Severstal’in pik demir kapasitesi 12,2 milyon mt seviyesine ulaşacak. Şirketin oksijen konvertöründeki ve elektrik ark ocaklarındaki pik demir üretiminin artması bekleniyor, fazla hacimler piyasaya satılabilir. Severtal, mevcut yüksek fırınlarından birini bakım için durdurabilir.

Ayrıca, şirket iki bloktan oluşan yeni kok bataryasında faaliyete başladı. Her bir blokta yılda 700.000 mt kok üretilecek.

Severstal ayrıca asitleme hattı projesinde de ilerleme kaydetti. Kaynaklara göre, şirket test üretimini bitirmek üzere ve yeni hattın yılsonuna kadar devreye girmesi bekleniyor.