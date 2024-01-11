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Severstal devralım yoluyla yapısal çelik kapasitesini artıracak

Perşembe, 11 Ocak 2024 14:03:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, yapısal çelik üretim kapasitesini artırmak amacıyla Ventall Steel Solutions ve şirketin Tula ile Kaluga bölgelerindeki varlıkları beraberinde Cherepovets’te bir çelik kompleksi devraldığını duyurdu.

Şirket söz konusu üç tesisle birlikte yapısal çelik üretim kapasitesini yıllık 126.000 mt seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca özgün binalar ve yapılar inşa etmesi için ticaret sektörü ile yerel doğal gaz ve petrol sektörüne de hizmet etmeyi amaçlıyor.

Severstal, toplam kapasitenin 48.000 mt’unun 2025 yılına kadar yapılacak kapasite artırım projesinin desteğiyle Severstal Steel Solutions tarafından üretileceğini, Vental Steel Solutions’ın 48.000 mt üretim yapacağını ve kalan 30.000 mt’un da yatırımın projesinin tamamlanmasının ardından Cherepovets kompleksi tarafından karşılanacağını ifade etti. Şirket, Cherepovets’e kapasite artırımı için 1 milyar RUB’un (11,27 milyon $) üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım projesi kapsamında, Cherepovets’in altyapısı yenilenecek, yeni ekipmanlar kurulacak ve mevcut ekipmanlarla da birlikte yerel petrol ve doğal gaz sektörüne yönelik üretim zinciri oluşturulacak. Yatırım ve yenileme projesinin ardından Cherepovets kompleksi, silindirik metal yapılar ve ağır kaynaklı I-profilde uzmanlaşacak Severstal Steel Structures olarak adlandırılacak.

Severstal CEO’su Alexander Shevelev, “Şirket olarak yapısal çelik üretimindeki uzmanlığımızı artırarak ürün yelpazemizi genişletiyor, Rus ekonomisini oluşturan çeşitli sektörlere yönelik hizmetimizi de güçlendiriyoruz. Üretim hacmi ve ürün çeşidi değişiklik gösteren çelik varlıklarımızdan sinerji elde etmeyi bekliyoruz. Müşterilerimiz için tek bir çatı altında hizmet vererek siparişleri yerine getirmek, kapsamlı çözümler sunmak ve en uygun tedarik zincirlerini seçmek için esnek bir yaklaşım benimseyebileceğiz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Yatırım Severstal 

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