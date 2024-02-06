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Severstal inşaat projelerine yönelik patentli palplanşını piyasaya sürdü

Salı, 06 Şubat 2024 12:33:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, liman, yol ve bina inşaatlarında kullanılmak üzere Grani markası altındaki patentli palplanşını kullanıma sundu. Söz konusu ürünün inşaat projelerinde metal yoğunluğunu %20-38 azaltacağı, inşaat süresini %50 kısaltacağı ve projelerin dayanıklılığını artıracağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, şirketin palplanş teknolojisinin müşterilerin en ideal ebatları, kenar sayısını ve uzunluğunu, duvar kalınlığını ve metal dayanımını seçmesine olanak tanıdığı ifade edildi. Severstal, Grani palplanşın üretiminde daha az metal kullandığını ve bu tasarımın metal yoğunluğunu azaltmakla birlikte yükleme ve lojistik faaliyetleri için gereken süreyi kısalttığını da vurguluyor.

Severstal Satış ve İş Geliştirme Direktörü Dmitry Goroshkov, “Rusya’da oluk tipi palplanş pazar hacmi yaklaşık 100.000 mt seviyesinde yer alırken mevcut üreticiler talebin yalnızca yaklaşık %70’ini karşılıyor. Çok sayıdaki büyük ölçekli altyapı projesine yönelik çalışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte ilerleyen dönemlerde palplanş talebinde ciddi bir artış olmasını bekliyoruz. Ayrıca Kuzey Denizi Rotası’nın 2035 yılına kadar geliştirilmesi de onaylandı. Bu proje kapsamında büyük ölçekli yeni altyapı projeleri hayata geçirilecek ve mevcut altyapı yeniden inşa edilecek. Grani palplanşın piyasaya sürülmesiyle geleneksel çözümlerimizi tamamlayan teknolojik bir yenilik sunuyoruz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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