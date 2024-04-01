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Severstal Cherepovets tesisindeki iki rulo sarma makinesini yeniledi

Pazartesi, 01 Nisan 2024 11:02:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, yenileme projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar RUB (43,20 milyon $) yatırımla Cherepovets tesisinde yer alan Mill 2000 haddehanesinde iki yeni rulo sarma makinesi kurduğunu duyurdu.

1,2-16 mm kalınlığındaki sıcak şeritleri sarabilen yeni rulo sarma makinelerinin üretim sürecinde istikrar sağlayacağı, üretim kapasitesini yıllık 300.000 mt artıracağı ve sarma sürecini hızlandıracağı ifade edildi.

Severstal Genel Direktörü Evgeny Vinogradov, “Cherepovets tesisinden çıkan ürünlerin yaklaşık %65’inin üretildiği Mill 2000 haddehanesi, teknoloji zincirindeki en önemli birimlerden biri olarak öne çıkıyor. Yenileme projesi ürün kalitesini ve verimliliği artırma bakımından oldukça önemli. Modern kontrol sistemiyle donatılmış yeni ekipmanlar, yüksek kaliteli rulo sarılmasına olanak tanıyor,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Yatırım Severstal 

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