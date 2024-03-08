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Rus Severstal’a dron saldırısı yapıldı

Cuma, 08 Mart 2024 16:58:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’da bir üretici daha gece dron saldırısına uğradı. Kaynaklara göre Rusya’nın en büyük ikinci çelik üreticisi olan Severstal’ın Cherepovets bölgesinde bulunan kompleksine dron saldırısı yapıldı. Basına göre yüksek fırına yakın bir bölge hasar gördü. Yetkililer, saldırıda kimsenin yaralanmadığını ve üretimde kesinti olmayacağını ancak şimdilik gerçek hasarı tespit edemediklerini bildirdi. Daha önce NLMK’nın çelik üretim tesisi ve Mikhalovskiy GOK tesisine de saldırı yapılmıştı.

Severstal’a neredeyse Rusya’nın 2022 yılının Şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinden beri yaptırım uygulanıyor. Şirket yaptırımlardan sonra asıl rotası olan AB’ye yaptığı satışları durdurdu ve Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika’ya yöneldi. Tedarikçi son zamanlarda çok fazla ihracat yapmıyor ve iç piyasaya yoğunlaşıyordu. Severstal birkaç aydır Cherepovets tesisindeki yüksek fırınını yenileme çalışmalarına hazırlanmakta. Bakım çalışmalarının Nisan ayının başında başlaması bekleniyordu.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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