Severstal’in çelik üretimi 2023’te arttı, satışları düştü

Pazartesi, 05 Şubat 2024 11:46:55 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal 2023 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın tamamında şirketin satış geliri yıllık %6,7 artışla 728,31 milyar RUB (7,96 milyar $) olurken, AVFÖK’ü yıllık %22,3 artışla 262,23 milyar RUB’a (2,86 milyar $) ulaştı.

2023 yılında şirketin ham çelik üretimi yıllık %5,4 artışla 11,27 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3 artışla 11,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu yılda Severstal’in çelik satışları 2022 yılına kıyasla %1,7 düşüşle 10,73 milyon mt, yarı mamul satışları ise yıllık %39,6 düşüşle 947.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Severstal’in CEO’su Alexander Shevelev, “Olumsuz ekonomik koşullara ve 2022 yılında karşılaştığımız zorluklara rağmen 2023 yılı sonu itibarıyla iç pazara odaklanarak önemli bir başarı elde etmeyi başardık,” dedi.