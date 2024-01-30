Severstal karbon salımını planlanandan önce azaltacak

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Moskova’da düzenlenen Ekoloji Kongresi’nde söz alan Rus çelik üreticisi Severstal Başkanı Alexey Mordashov, “Clean Air” projesi kapsamında şirketin Cherepovets tesisindeki karbon salımını 2017 yılına kıyasla %20 düşürme hedefini planlanandan önce gerçekleştireceğini belirtti.

Severstal’ın karbon salımını şimdiden %16 azalttığını ve daha da azaltmayı planladığını vurgulayan Mordashov sözlerine, “Bugün karbon salımımızı %16 azaltmış bulunuyoruz ve bu yılın sonuna kadar hedeflerimizi planlanandan biraz daha önce hayata geçiren ilk şirket olmayı bekliyoruz,” şeklinde devam etti. Severstal karbonsuzlaşma çalışmalarına yönelik yaklaşık 47 milyar RUB (526,17 milyon $) ayırırken bu rakamın 20 milyar RUB’u (223,90 milyon $) halihazırda harcanmış bulunuyor. Şirket CEO’su Alexander Shevelev daha önceden şirketin geçtiğimiz yıl karbonsuzlaşma faaliyetleri için 13 milyar RUB (145,54 milyon $) harcama yaptığını ve yeni stratejisi kapsamında yaklaşık 139 milyar RUB (1,56 milyar $) daha yatırım yapacağını açıklamıştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Severstal, Cherepovets tesisinde karbon salımını 2030 yılında 2020 yılına kıyasla %10 azaltmak için yaklaşık 97 milyar RUB (1,09 milyar $) yatırımla yıllık 10 milyon mt kapasiteli bir pelet kompleksi inşa edeceğini duyurmuştu.