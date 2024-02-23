Severstal yeni ısıtma fırınıyla ürün kalitesini artıracak

Cuma, 23 Şubat 2024 14:22:50 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets çelik tesisinde yer alan Mill 2000 haddehanesinde 6 milyar RUB’un üzerinde (63,60 milyon $) yatırımla 3 No’lu ısıtma fırınının inşasına başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, üçüncü ısıtma fırınının ürün kalitesini ve enerji verimliliğini artırmanın yanında üretim hacmine de olumlu bir katkısı olacağı ifade edildi. Bununla birlikte daha verimli bir ısı yönetim sistemiyle donatılacak fırın sayesinde Severstal, gaz ve metal tükemetini de azaltabilecek. Öte yandan aynı haddehanede bulunan ve 2021-2022 yıllarında modernize edilen 1 ve 2 No’lu diğer ısıtma fırınlarının da aynı özelliklere sahip olduğu aktarıldı. Şirket ayrıca fırının yapısını yüksek ısıdan korumak için inşasında kendi üretimi olan ateşe dayanıklı bloklardan kullanacak.