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Severstal kapsamlı yenileme çalışmaları sebebiyle 5 No’lu yüksek fırınını kapattı

Salı, 02 Nisan 2024 11:45:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisinde yer alan 5 No’lu yüksek fırınını kapsamlı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle devre dışı bıraktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, pik demir üretim kapasitesi yıllık 4,2 milyon mt seviyesinde yer alan söz konusu yüksek fırının Cherepovets tesisi ve aynı zamanda Rusya'daki en büyük fırın olduğu ifade edildi.

Severstal’ın 37 milyar RUB (400 milyon $) yatırım yapacağı onarım çalışmaları kapsamında, enerji tesisleri ve aspirasyon sistemi gibi pek çok ekipman yenilenecek. Bununla birlikte şirket, yeni bir toz toplama sistemi ve konveyör ekipmanları kuracak. Ayrıca Severstal, doğal gaz tedarik ve fırın soğutma sistemlerinin yenilenmesi sayesinde kok tüketimini ve pik üretimi esnasında açığa çıkan karbon salımını da azaltabilecek.

Şirket CEO’su Alexander Shevelev, “Yenileme çalışmalarıyla birlikte stratejik açıdan önemli bir tesisin dayanıklılığını ve verimliliğini artırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede 2030 yılına kadar karbon salımımızı 2020 yılına kıyasla %10 azaltma ve diğer sürdürülebilirlik hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız. Bununla birlikte fırının kapanmasına rağmen nihai mamul üretiminde azalma olmaması için birtakım önlemler aldık. Yeterli slab ve kütük stoklarımız beraberinde pik demir tüketiminin azaltılmasıyla üretim kayıplarını en aza indirgeyeceğiz. Böylelikle ticari ürün sevkiyatları ve siparişlerin temini aksamadan devam edecek,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Yatırım Severstal 

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