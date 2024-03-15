Severstal bu yıl çevre koruma önlemlerini artıracak

Cuma, 15 Mart 2024 12:20:45 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, yıl sonuna kadar karbon ayak izinde gözle görülür bir düşüş sağlamak ve hava kirliliğini azaltmak amacıyla çevre koruma önlemlerini artıracağını açıkladı. Başkan Alexey Mordashov, bu kapsamda çevre korumaya yönelik yatırımların şirketin tamamı için %50 ve Cherepovets tesisi için %73 artırılacağını belirtti.

Mordashov sözlerine, “Çevre korumaya yönelik kapsamlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl çevre yatırım programı kapsamında yıllık %51 artışla 3 milyar RUB (32,73 milyon $) yatırım yapacağız. Söz konusu yatırımın yıllık %73 artışla 2,2 milyar RUB’dan fazlası (24 milyon $) Cherepovets tesisindeki çevre koruma önlemlerine ayrılacak,” şeklinde devam etti.

Öte yandan Severstal, birçok üretim birimini yenileyecek ve kok sinterleme makinelerini kademeli bir şekilde devre dışı bırakarak üretimi bu yıl %50 azaltacak. Ayrıca hava kalitesini kontrol etmeye yönelik bir projeyi de yıl içerisinde tamamamlayı planlıyor.