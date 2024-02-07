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Severstal bu yıl faaliyetlerini iyileştirmek için yatırım yapacak

Çarşamba, 07 Şubat 2024 14:33:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, bu yıla ilişkin yatırım planlarını açıkladı.

Şirket bu yıl faaliyetlerine yıllık %64 artışla toplam 119 milyar RUB (1,31 milyar $) yatırım yapmayı planladığını bildirdi. Severstal toplam yatırımın 54 milyar RUB’unu (592,11 milyon $) mevcut kapasitelerini muhafaza etmek ve ayrıyeten 48 milyar RUB’unu (526,30 milyon $) da geliştirme projeleri için harcayacak. Şirket bilişim teknolojileri ve dijital projelere 10 milyar $ (109,65 milyon $) yatırım yapacak. Ayrıca çevre koruma, güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve çalışanların can güvenliğine yönelik de 7 milyar RUB’un (76,76 milyon $) üzerinde kaynak ayıracak.

Severstal CEO’su Alexander Shevelev, “Bu yıl yatırımlarımızın büyük bir bölümü başlıca varlığımız olan Cherepovets tesisimizdeki ekipmanların yenilenmesine ayrılacak. Yaklaşık 97 milyar RUB’luk (1,06 milyar $) yatırımla en büyük projemiz olan pelet üretim kompleksinin inşası başlayacak. Maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik hedeflerimizin hayata geçirilmesi bakımından uzun vadede rekabet gücümüzü garantiye almak için demir üretim teknolojisinde temel değişiklikler yapılması gerekecek. Bununla birlikte müşterilerimize sunduğumuz ürün yelpazesini genişletmek, satış portföyümüzde yüksek katma değerli ürünlerin payını artırmak ve piyasadaki konumumuzu daha da güçlendirmek amacıyla birtakım girişimi de hayata geçirdik. Ayrıca hammadde arzımızı güvence altına alacak yatırımlara devam edeceğiz. Yakovlevsky GOK’un üretim kapasitesinin artırılması ve Pechegubsky maden yatağının genişletilmesi planlanıyor,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Yatırım Severstal 

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