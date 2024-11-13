Severstal yeni korozyona dayanıklı çelik kalitesi üretti

Rus çelik üreticisi Severstal, doğal gaz, petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik en büyük teknolojik ekipman üreticilerinden biri olan Volgogradneftemash OJSC ile birlikte Cordis markası altında 05KhG2BA olarak adlandırılan yeni bir çelik kalitesi geliştirdiğini ve üretiminde uzmanlaştığını duyurdu.

Korozyona dayanıklı çelikten üretilen yeni ürünün hidrojen sülfür içeren ortamlarda kullanılacak ekipmanların üretimine uygun olduğu ifade edildi. Bununla birlikte Severstal’ın Astrakhan doğal gaz işleme tesisindeki absorberin inşası için söz konusu üründen 400 mt tedarik ettiği de bildirildi.