 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Severstal...

Severstal 1,48 milyar $ değerindeki pelet tesisini devreye almaya başladı

Pazartesi, 20 Temmuz 2026 14:17:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, yeni pelet tesisindeki ilk sinterleme makinesinin devreye alma çalışmalarına başlarken, testlerin ve ilk üretimin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

116 milyar RUB (1,48 milyar $) değerindeki proje, Severstal’ın çevresel etkisini azaltma ve operasyonel verimliliğini artırma hedeflerini destekleyecek. Tesis tam kapasiteye ulaştığında şirket dört sinter makinesini ve iki kok bataryasını kademeli olarak devre dışı bırakırken, 350’den fazla yeni istihdam yaratacak.

Devreye alma süreci ekipmanların ayrı ayrı test edilmesini, tüm sistemin kapsamlı şekilde kontrol edilmesini ve pompa, kompresör ve havalandırma sistemleri dahil yardımcı tesislerin faaliyete geçirilmesini kapsıyor. Projede Rusya’nın Vologda bölgesinden toplam 47 şirket yer alıyor.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Pelet Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

Benzer Haber ve Analizler

Severstal’ın çelik üretimi 2020’de düştü, satışları arttı

22 Oca | Çelik Haberler

Severstal’ın çelik üretimi ve satışları üçüncü çeyrekte arttı

09 Eki | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi 2026’nın ilk yarısında zorlu faaliyet koşulları nedeniyle düştü

20 Tem | Çelik Haberler

Çin’den gelen güçlü talep ve daralan arz Hindistan’ın pelet ihracat fiyatlarını yükseltti

17 Tem | Hurda ve Hammadde

Mesabi Metallics Minnesota’daki demir cevheri madeninde ilk üretime başladı

17 Tem | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin'den gelen taleple ve düşük stokların desteğiyle yükseldi

10 Tem | Hurda ve Hammadde

Çin’e sevkiyatların artmasıyla Brezilya’nın demir cevheri ihracatı 2026’nın Haziran ayında %56 yükseldi

10 Tem | Çelik Haberler

Küresel demir cevheri ve pelet ihracatı 2026 mali yılının ilk yarısında artan arzın etkisiyle karışık seyir izledi

09 Tem | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çin’de talebin zayıflaması nedeniyle haftalık bazda hafifçe ...

09 Tem | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları farklı trendler izliyor, yüksek kaliteli ürünler güçlü kalırken standart kalite baskı ...

03 Tem | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis