Severstal 1,48 milyar $ değerindeki pelet tesisini devreye almaya başladı

Rus çelik üreticisi Severstal, yeni pelet tesisindeki ilk sinterleme makinesinin devreye alma çalışmalarına başlarken, testlerin ve ilk üretimin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

116 milyar RUB (1,48 milyar $) değerindeki proje, Severstal’ın çevresel etkisini azaltma ve operasyonel verimliliğini artırma hedeflerini destekleyecek. Tesis tam kapasiteye ulaştığında şirket dört sinter makinesini ve iki kok bataryasını kademeli olarak devre dışı bırakırken, 350’den fazla yeni istihdam yaratacak.

Devreye alma süreci ekipmanların ayrı ayrı test edilmesini, tüm sistemin kapsamlı şekilde kontrol edilmesini ve pompa, kompresör ve havalandırma sistemleri dahil yardımcı tesislerin faaliyete geçirilmesini kapsıyor. Projede Rusya’nın Vologda bölgesinden toplam 47 şirket yer alıyor.