Severstal’ın net kârı 2026’nın ikinci çeyreğinde çelik fiyatlarındaki düşüş nedeniyle %74 azaldı

Rus çelik üreticisi Severstal, 2026 yılının ikinci çeyreğinde net kârının yıllık %74 düşüşle 4,06 milyar RUB (51,9 milyon $) seviyesine gerilediğini, gelirinin ise ortalama çelik fiyatlarındaki düşüş ve satış portföyünde yarı mamullerin payının artması nedeniyle %9 azalarak 169,56 milyar RUB (2,17 milyar $) olduğunu açıkladı.

Şirketin AVFÖK değeri yıllık %38 düşüşle 24,40 milyar RUB (311,6 milyon $) seviyesinde yer alırken, AVFÖK marjı yedi puan daralarak %14’e geriledi. Düşük kârlılık, işletme sermayesi çıkışları ve yatırım programının uygulanması nedeniyle serbest nakit akışı ise negatif 29,82 milyar RUB (380,8 milyon $) olarak kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte Severstal’ın ham çelik üretimi yıllık %12 artışla 2,80 milyon mt seviyesine çıkarken, mamul satışları %9 artarak 3,03 milyon mt oldu. Yarı mamul satışları %60 artışla 378.000 mt, ticari kalite çelik satışları %7 artışla 1,22 milyon mt ve katma değeri yüksek ürün satışları %1 artışla 1,43 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan Severstal CEO’su Alexander Shevelev, Rus çelik sektöründeki koşullar zorlu kalmaya devam etse de şirketin Haziran ayında inşaat faaliyetlerinde görülen hafif toparlanma, altyapı projeleri ve hükümet programlarının desteğiyle ikinci çeyrekte ilk istikrar sinyallerini gözlemlediğini belirtti. Shevelev, Severstal’ın kapasite kullanım oranını %100’e yakın tutarken, yerel sıcak rulo sac fiyatlarının bir önceki çeyreğe kıyasla %3 arttığını ifade etti.

Yılın ilk yarısında Severstal’ın geliri yıllık %14 düşüşle 314,88 milyar RUB (4,02 milyar $), AVFÖK değeri %46 düşüşle 42,34 milyar RUB (540,6 milyon $) ve net kârı %89 düşüşle 4,12 milyar RUB (52,6 milyon $) seviyesine gerilerken, çelik ürünleri satışları %4 artışla 5,66 milyon mt oldu.

Shevelev, yılın ilk yarısında Rusya’nın yıllık %7,5 daralan çelik tüketiminin 2026 yılının tamamında yaklaşık %7 düşmesini beklediklerini ancak yılın geri kalanında talebin kademeli olarak istikrar kazanacağını öngördüklerini söyledi. Zayıf yerel talep ve negatif serbest nakit akışını dikkate alan şirket, stratejik yatırım projelerine öncelik vermek ve uzun vadeli finansal istikrarını korumak amacıyla yılın ilk yarısı için temettü dağıtmama kararı aldı.