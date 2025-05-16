Severstal yapısal çelik üretimini 178.000 mt’a çıkarmayı planlıyor

Rus çelik üreticisi Severstal, çelik yapı şirketlerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda yıllık yapısal çelik kapasitesini 2028 yılına kadar 178.000 mt’a çıkarmayı planladığını açıkladı.

Severstal Steel Solutions Direktörü Dmitry Manakov, şirketin 2024 yılında Obninsk ve Tula’daki iki yeni tesisiyle üretim kapasitesini 50.000 mt artırdığını, bununla birlikte geçtiğimiz yılın başında Cherepovets yapısal çelik tesisini satın alıp yenileme çalışmalarına başladığını aktardı. Manakov, “2025 yılında büyük bir yatırımla Orel’de başlattığımız modern yapısal çelik kompleksi projesini 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Orel tesisi devreye alındığında 48.000 mt’luk üretim kapasitesine sahip olacak,” ifadelerini kullandı.

Şirketin şu ana kadar yapısal çelik üretimi için yaptığı yatırımlar 4,5 milyar RUB (55,80 milyon $) seviyesini aştı. Severstal’e göre Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin bitmesinin ardından yapısal çelik kullanımı inşaat şirketlerinin yeni fırsatlardan faydalanmasını sağlayacak.