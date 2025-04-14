Severstal yapısal çelik tesisini yeniledi

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets’te bulunan yapısal çelik tesisinde 1 milyar RUB (12,11 milyon $) yatırımla gerçekleştirdiği modernizasyon çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında hem iç hem de dış piyasalardan temin edilen 13 adet yüksek teknoloji ekipmanın kurulumu da dahil olmak üzere tesisin üretim zincirinin tamamı yenilendi ve yeni ekipmanların yedisi devreye alındı. Ayrıca nihai mamullere yönelik montaj, kaynaklama ve boyama hatları da kuruldu.

Bu sayede Severstal, petrol ve doğal gaz tesisleri, ticari binalar ve endüstriyel yapıların inşası için talep gören silindirik metal yapılar ve ağır kaynaklı I-profil üretiminde uzmanlaşarak ürün portföyünü genişletecek. Üretim kapasitesi yıllık 30.000 mt seviyesinde yer alacak olan tesis, Severstal’ın müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak.