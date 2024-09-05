Severstal soğuk şekillendirilmiş palplanş üretim hattının inşasını tamamladı

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisinde soğuk şekillendirilmiş palplanş ve soğuk şekillendirilmiş kalın duvarlı U-profil üretimine yönelik rulo şekillendirme hattının inşasını tamamladığını ve projeye 1,5 milyar RUB’un (16,74 milyon $) üzerinde yatırım yaptığını duyurdu.

Kapasitesi yıllık yaklaşık 60.000 mt seviyesinde yer alan yeni hattın hidrolik yapılarda kullanıma, ayrıca ulaşım, inşaat ve altyapı sektörlerine yönelik üretim yapacağı ve ithalat ihtiyacını ortadan kaldıracağı ifade edildi. Böylelikle Severstal’ın Rusya’da Grani markası altındaki soğuk şekillendirilmiş palplanş üretiminde uzmanlaşan ilk üretici olduğu vurgulandı.

Bununla birlikte şirket, yine Cherepovets tesisine yaklaşık 1 milyar RUB (11,16 milyon $) yatırım yaparak kazık borusu hattı inşa edeceğini ve söz konusu hattın bu yılın dördüncü çeyreğinde faaliyete alınacağını da bildirdi.