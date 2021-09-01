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Severstal pazardaki konumunu güçlendirmek için öğütücü bilye hattını genişletiyor

Çarşamba, 01 Eylül 2021 15:59:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, bağlı kuruluşu Cherepovets Metallurgical Plant’in (CherMK) pazardaki konumunu güçlendirmek için 3 No’lu öğütücü bilye haddehanesini ticari faaliyete geçirdiğini açıkladı. Yeni ekipman, Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Tacikistan’da madencilik sektörü işletmeleri arasında talep gören 80-100 mm çapında öğütücü bilyelerin üretiminde şirketin ustalaşmasını sağlayacak.

Severstal, 2020 yılının sonunda Kazakistan’daki işletmelere 20-60 mm çapında öğütücü bilye satışını dört katına çıkardı. 2021 yılında Severstal, bu ülkedeki altın madenciliği işletmelerinden biri için 80-100 mm çapında 2.000 mt’dan fazla öğütücü bilyenin deneme teslimatlarını gerçekleştirdi.


Etiketler: BDT  çelik üretimi  Severstal  Rusya  |  benzer haberler »


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