Severstal-Metiz Cherepovets tesisindeki 2.000 mt’luk presinde yenileme çalışmalarını tamamladı

Rus çelik üreticisi Severstal’ın bağlı kuruluşu olan Rus çelik ürünleri üreticisi Severstal-Metiz, Cherepovets tesisindeki profil çelikhanesinde yer alan 2.000 mt’luk presi için ilave bir ısıtma hattı kurarak devreye aldığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre söz konusu modernizasyonun ekipmanın verimliliğini %30 artırması bekleniyor.

Yerel bir şirket tarafından üretilen ekipman kapsamında indüksiyonlu ısıtma hazneleri ve transfer mekanizması mevcut ekipmana entegre edilirken, modernizasyon sürecinde hidrolik sistem de önemli ölçüde iyileştirildi.

Severstal-Metiz CEO’su Sergey Kovryakov, mevcut zorlu ekonomik koşullarda modernizasyon ihtiyacının piyasa gerekliliklerinden kaynaklandığını belirterek çeşitli kesitlerde profillerin makine mühendisliği, yol inşaatı, altyapı, köprü inşaatı ve hidrolik mühendisliği dahil birçok sektörde talep gördüğünü ifade etti. Kovryakov, müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak amacıyla 2.000 mt’luk presin verimliliğini artırmaya karar verdiklerini söyledi.

Modernize edilen ünite tam kapasiteye ulaştığında üretimin yılda 1.300 mt’un üzerinde artması beklenirken, çelikhanede üç hattın sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla ısıtma modelleri iyileştiriliyor ve süreç geliştirmeleri düzenleniyor.