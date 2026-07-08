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Severstal zayıf çelik talebi nedeniyle 2027’de yatırımlarını %24 azaltabilir

Çarşamba, 08 Temmuz 2026 15:30:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya basınında çıkan haberlere göre Rus çelik üreticisi Severstal’ın çelik talebindeki düşüş nedeniyle 2027 yılı yatırım programını %24 azaltarak yaklaşık 85 milyar RUB (1,1 milyar $) seviyesine çekebileceği belirtildi.

Bu sayede şirketin serbest nakit akışını korumasının amaçlandığı, aynı zamanda Severstal’ın 2027 yılına yönelik yatırım tahminlerinin ön değerlendirme niteliğinde olduğu ve 2026 sonuna kadar gözden geçirilmeye devam edeceği ifade edildi.

Zayıf talep çelik sektörünün üzerinde baskı kurmaya devam ediyor

Rus çelik üreticilerinin, Batı yaptırımları, yüksek faiz oranları ve zayıf yerel talebin baskısı altında faaliyet göstermeye devam ettiği dile getirildi. Ülkede çelik talebinin 2023 seviyelerine kıyasla yaklaşık %30 azaldığı aktarıldı.

Enflasyonu kontrol altına almak amacıyla uygulanan yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle şirketlerin yatırım projelerini ertelemesinin, inşaat, enerji, otomotiv ve makine gibi çelik tüketimi yapan başlıca sektörlerde talebin zayıflamasına yol açtığı vurgulandı. Rusya’da çelik tüketimi 2025 yılında yaklaşık %14 azalırken, Severstal 2026 yılında talebin ilave %7-9 daha düşmesini beklediğine dikkat çekti.

2026 yatırım programında da kesintiler yapılmıştı

Severstal, Mart ayında piyasa koşullarının kötüleşmesine bağlı olarak maliyet azaltma önlemleri kapsamında 2026 yılı yatırım programını, daha önce planlanan 147 milyar RUB seviyesine kıyasla %24 düşüşle 112 milyar RUB’a indirmiş ve büyük ölçekli stratejik projelerini uygulamaya devam edeceğini açıklamıştı.

Haziran ayında ise Severstal’ın çoğunluk hissedarı Alexei Mordashov, şirketin nakit akışının negatife dönmesinin ardından yatırımlarını azaltmaya devam edeceğini bildirmişti.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Yatırım Severstal 

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