Severstal Cherepovets’teki konverter tesisinde büyük bakım çalışmasını tamamladı

Rus çelik üreticisi Severstal, şirketin ana varlığı olan CherMK tesisindeki konverter tesisinde büyük bir bakım programını tamamladığını açıkladı.

Ekipman duruş programına uygun şekilde tamamlanan çalışmalar, 3 No’lu konverteri, 1 No’lu pota ocağını, çelik vakum ünitesini ve 2 No’lu ile 5 No’lu sürekli döküm makinelerini kapsadı. Severstal programın duruş sürelerini azaltmayı, üretim verimliliğini artırmayı ve ekipman güvenilirliğini sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Bakım çalışmasının toplam maliyeti 843 milyon RUB (11,5 milyon $) olarak kaydedildi. Şirkete göre proje çalışma koşullarını, ürün kalitesini ve çevre standartlarına uyumu da destekleyecek.

Severstal, CherMK’nin bulunduğu Vologda Bölgesi’nden kendi birimlerinin ve önemli yüklenicilerin bakım çalışmalarında yer aldığını ekledi.