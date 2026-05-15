Severstal Cherepovets’teki konverter tesisinde büyük bakım çalışmasını tamamladı

Cuma, 15 Mayıs 2026 11:34:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, şirketin ana varlığı olan CherMK tesisindeki konverter tesisinde büyük bir bakım programını tamamladığını açıkladı.

Ekipman duruş programına uygun şekilde tamamlanan çalışmalar, 3 No’lu konverteri, 1 No’lu pota ocağını, çelik vakum ünitesini ve 2 No’lu ile 5 No’lu sürekli döküm makinelerini kapsadı. Severstal programın duruş sürelerini azaltmayı, üretim verimliliğini artırmayı ve ekipman güvenilirliğini sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Bakım çalışmasının toplam maliyeti 843 milyon RUB (11,5 milyon $) olarak kaydedildi. Şirkete göre proje çalışma koşullarını, ürün kalitesini ve çevre standartlarına uyumu da destekleyecek.

Severstal, CherMK’nin bulunduğu Vologda Bölgesi’nden kendi birimlerinin ve önemli yüklenicilerin bakım çalışmalarında yer aldığını ekledi.


