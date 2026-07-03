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Severstal soğuk haddehanesinin dilme hattında test sürecini tamamladı

Cuma, 03 Temmuz 2026 14:04:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal 2024 yılında üretkenliği artırmak, ürün kalitesini iyileştirmek ve ekipman güvenilirliğini güçlendirmek amacıyla başlattığı modernizasyon projesinin ardından CherMK tesisindeki 10 No’lu dilme hattında test sürecini tamamladığını açıkladı.

Değeri 1 milyar RUB’un üzerinde olan modernizasyon kapsamında, döner makas, germe istasyonu, yağlama ünitesi ve sarıcı dahil olmak üzere hattaki ekipmanların yaklaşık %80’i değiştirildi. Yeni döner makas, hattın hem genişlik hem de kalınlık bakımından daha geniş yelpazede soğuk rulo sac üretmesini sağlayacak ve 0,5 mm’ye kadar genişlik toleransına imkan tanırken, 508 mm çapında rulo sarmayı da mümkün kılacak.

Testler sırasında kesme hattında 6.000 mt’un üzerinde soğuk rulo sac işlendi. Modernize edilen hattın planlanan kapasitesine ulaşmasıyla birlikte, radyatör, endüstriyel raf, beyaz eşya, otomotiv parçası ve küçük ölçekli boru üreticilerine yönelik vasıflı ürün kapasitesinin 15.000 mt artması bekleniyor.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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