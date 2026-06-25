Severstal CherMK tesisinde ilk sinterleme makinesini devreye almaya hazırlanıyor

Rus çelik üreticisi Severstal kilit varlıklarından Cherepovets Iron and Steel Works tesisinde (CherMK) ilk sinterleme makinesinin devreye alınması için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Şirket hazırlıkların pelet üretim kompleksindeki ekipmanları, binaları, altyapı hatlarını ve ana üretim sistemlerini kapsadığını ve bunun ilk üretimin gerçekleştirilmesinden önceki son aşama olduğunu belirtti. Sinterleme makinesinin devreye alma çalışmalarının ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor. Yeni makine faaliyete geçtiğinde Severstal’ın yüksek fırınlarına pelet tedarik ederek verimliliğin artmasını desteklerken, kirletici emisyonları yıllık 96.000 mt ve sera gazı emisyonlarını yıllık 2 milyon mt azaltacak.

Severstal’a göre tesisteki betonarme çalışmaları neredeyse tamamlanırken, çelik yapıların %77’sinin montajı ve proses ekipmanlarının %67’sinin kurulumu gerçekleştirildi. Devreye alma işlemleri başlamadan önce şirket, hava besleme ve egzoz kanallarının, gaz boru hatlarının ve kablo hatlarının kurulumunun yanı sıra ana kontrol odasının, iletişim sistemlerinin ve egzoz gazı arıtımı için elektrostatik filtrelerin donatımını tamamlayacak.

Severstal’ın Rusya Çelik ve Hammadde Varlıkları Bölümü CEO’su Evgeny Vinogradov, 116 milyar RUB tutarındaki pelet üretim kompleksinin CherMK tesisinin tarihindeki en büyük yatırım projesi olduğunu belirtti. Vinogradov, projenin Severstal’ın mevcut sinterleme tesisini daha gelişmiş hammadde işleme teknolojileriyle neredeyse tamamen ikame etmesini sağlayacağını ekledi.