 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Severstal...

Severstal CherMK tesisinde ilk sinterleme makinesini devreye almaya hazırlanıyor

Perşembe, 25 Haziran 2026 11:42:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal kilit varlıklarından Cherepovets Iron and Steel Works tesisinde (CherMK) ilk sinterleme makinesinin devreye alınması için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Şirket hazırlıkların pelet üretim kompleksindeki ekipmanları, binaları, altyapı hatlarını ve ana üretim sistemlerini kapsadığını ve bunun ilk üretimin gerçekleştirilmesinden önceki son aşama olduğunu belirtti. Sinterleme makinesinin devreye alma çalışmalarının ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor. Yeni makine faaliyete geçtiğinde Severstal’ın yüksek fırınlarına pelet tedarik ederek verimliliğin artmasını desteklerken, kirletici emisyonları yıllık 96.000 mt ve sera gazı emisyonlarını yıllık 2 milyon mt azaltacak.

Severstal’a göre tesisteki betonarme çalışmaları neredeyse tamamlanırken, çelik yapıların %77’sinin montajı ve proses ekipmanlarının %67’sinin kurulumu gerçekleştirildi. Devreye alma işlemleri başlamadan önce şirket, hava besleme ve egzoz kanallarının, gaz boru hatlarının ve kablo hatlarının kurulumunun yanı sıra ana kontrol odasının, iletişim sistemlerinin ve egzoz gazı arıtımı için elektrostatik filtrelerin donatımını tamamlayacak.

Severstal’ın Rusya Çelik ve Hammadde Varlıkları Bölümü CEO’su Evgeny Vinogradov, 116 milyar RUB tutarındaki pelet üretim kompleksinin CherMK tesisinin tarihindeki en büyük yatırım projesi olduğunu belirtti. Vinogradov, projenin Severstal’ın mevcut sinterleme tesisini daha gelişmiş hammadde işleme teknolojileriyle neredeyse tamamen ikame etmesini sağlayacağını ekledi.


Etiketler: Pelet Yarı Mamul Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

Benzer Haber ve Analizler

Severstal, CherMK tesisinde peletleme kompleksinin test sürecini başlattı

26 Mar | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları artış kaydetti

11 Ağu | Hurda ve Hammadde

Brezilya’da demir cevheri ve pelet ihracatı 2025’in Temmuz ayında rekor kırdı

11 Ağu | Çelik Haberler

Vale pelet üretim hedefini değiştirdi

03 Tem | Çelik Haberler

İran yeni kütük ve pelet ihaleleri açtı

06 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Meksika’nın pelet üretimi Mart ayında %12,9 düştü

24 May | Çelik Haberler

CVP Brezilya’da yüksek kalite pelet besleme üreteceğini duyurdu

23 May | Çelik Haberler

Hint SMEL Mittal Corp Limited’i devralarak paslanmaz çelik üretimine başlıyor

21 Ara | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %5 arttı

04 Kas | Çelik Haberler

Hint Welspun Corporation demir çelik imalatını ve ticaretini geliştirecek

03 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis