Severstal’ın 2026 ilk çeyrek sonuçları, düşük çelik fiyatları ve zayıf talebin baskısı altında kaldı

Rusya merkezli çelik üreticisi Severstal, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin operasyonel ve mali sonuçlarını açıkladı. Şirket çelik fiyatlarında düşüş ve iç pazarda talep koşullarının zorlaşması nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük gelir, AVFÖK değeri ve net kâr bildirdi.

İlk çeyrekte Severstal’ın çelik satışları yıllık bazda %1 düşüşle 2,63 milyon mt seviyesine geriledi. Gelir yıllık bazda %19 düşüşle 145,31 milyar RUB (1,95 milyar $) seviyesine inerken, AVFÖK değeri %54 düşüşle 17,94 milyar RUB (240,5 milyon $) oldu. AVFÖK marjı ise 2025’in aynı çeyreğindeki %22 seviyesinden %12’ye düştü. Şirkete göre gelirdeki düşüşe, ortalama çelik fiyatlarının gerilemesi ve satış portföyünde yarı mamul ürünlerin payının artması neden oldu.

Üretim tarafında ise pik demir üretimi yıllık bazda %1 düşüşle 2,89 milyon mt olurken, ham çelik üretimi %4 düşüşle 2,72 milyon mt seviyesine indi. Toplam çelik satışları yıllık bazda %1 düşüşle 2,63 milyon mt oldu. Bu toplam içinde pik demir ve slab satışları %80 artışla 330.000 mt seviyesine yükselirken, çelik satışları %2 artışla 1,11 milyon mt oldu. Öte yandan yüksek katma değerli ürün satışları ise büyük çaplı borulara yönelik daha zayıf talep ve kaplamalı rulo kapasitesinin bir kısmını etkileyen yenileme çalışmaları nedeniyle yıllık bazda %14 düşüşle 1,18 milyon mt seviyesine geriledi.

Severstal toplam satışlar içinde katma değerli ürünlerin payının yarı mamul ve sıcak rulo sac satışlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda 7 puan düşüşle %45 seviyesine indiğini belirtti. Ayrıca, üçüncü taraflara yapılan demir cevheri satışları da yıllık bazda %9 artışla yaklaşık 420.000 mt seviyesine çıktı.

Sonuçları değerlendiren JSC Severstal Management CEO’su Alexander Shevelev, Rusya’da çelik talebinin baskı altında kalmaya devam ettiğini belirterek ülkede çelik tüketiminin 2026’nın ilk üç ayında yıllık bazda %15 düştüğünü ifade etti. Shevelev ayrıca sıkı para politikasının başlıca müşteriler arasında kapasite kullanım oranlarının düşmesine ve fiyatların gerilemesine yol açtığını, Rusya’da sıcak rulo sacın ortalama fiyatının da ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde yedi düştüğünü söyledi.

Aynı zamanda Shevelev, 1 Ocak 2026 tarihinde lisans sisteminin devreye alınmasının ardından Çin’den yapılan ihracat sevkiyatlarının azalması, Orta Doğu’daki çatışmaya bağlı navlun maliyetlerindeki artış ve bazı bölgelerde Çinli tedarikçilerden kaynaklanan rekabetin zayıflaması sayesinde çeyrek boyunca ihracat pazarlarındaki fiyatların bir miktar artış kaydettiğini belirtti.

Zorlu piyasa koşullarına rağmen Severstal, üretim kapasitesi kullanım oranını %100’e yakın seviyede tuttuğunu açıkladı. Bununla birlikte şirket Rusya’da zayıf çelik talebi ve ilk çeyrekteki negatif serbest nakit akışı nedeniyle önemli stratejik projelerin zamanında tamamlanmasına ve şirketin uzun vadeli finansal istikrarının korunmasına odaklanmak amacıyla dönem için temettü dağıtmama kararı aldığını da bildirdi.