Severstal CherMK tesisinin yüksek fırınında katı yakıt kullanımını rekor seviyeye düşürdü

Rus çelik üreticisi Severstal, ana varlıklarından biri olan Cherepovets Iron and Steel Works (CherMK) tesisinde 2026 yılının ikinci çeyreğinde 4 No’lu yüksek fırında katı yakıt tüketimini rekor seviyede azaltırken, doğal gaz kullanımında üst üste üçüncü aylık rekorunu kırdığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre katı yakıt tüketimi pik demir için metrik ton başına 334,86 kg seviyesine gerilerken, doğal gaz tüketimi 226,38 metreküpe ulaştı. Bu gelişmede pelet payı daha yüksek hammadde kullanımı ve yüksek fırında 2025 yılında gerçekleştirilen gaz boru hatları, yükleme sistemi, refrakter kaplama ve soğutma elemanlarındaki modernizasyonları kapsayan bakım çalışmaları etkili oldu.

Severstal geleneksel katı yakıtların doğal gazla ikame edilmesinin operasyonel verimliliği artırdığını ve şirketin teknolojik gelişim stratejisini desteklediğini belirtirken, sistematik kok tüketimi azaltımı, daha yüksek doğal gaz kullanımı ve hidrojen bazlı indirgeme uygulamalarının sera gazı emisyonlarını 2020 baz yılına kıyasla %3,4 oranında düşürmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Söz konusu teknolojinin CherMK tesisinde faaliyet gösteren beş yüksek fırının tamamında uygulandığı ifade edildi.