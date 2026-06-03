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Severstal CherMK tesisindeki 150 No’lu haddehaneyi devre dışı bıraktı

Çarşamba, 03 Haziran 2026 14:12:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal şirketin başlıca varlıklarından biri olan CherMK tesisinde bulunan 150 No’lu haddehaneyi, 170 No’lu haddehanenin üretime başlamasıyla birlikte devre dışı bıraktığını açıkladı.

1966 yılında devreye alınan 150 No’lu haddehane, yaklaşık 60 yıllık faaliyet süresince 38 milyon mt’un üzerinde filmaşin üretirken, 2025 yılında 397.000 mt haddelenmiş ürün üretti ve Severstal, kapanışın ardından sipariş akışını diğer üretim hatlarına yönlendirerek toplam üretim tonajını korudu.

Şirkete göre 170 No’lu haddehanenin ikinci üretim hattının devreye alınmasının ardından yıllık 900.000 mt haddelenmiş ürün kapasitesine ulaşması bekleniyor. Söz konusu haddehane halihazırda kangal filmaşin, yuvarlak profil ve inşaat demiri üretimini başarıyla gerçekleştirdi ve bu sayede Severstal’in ürün gamına katkı sağladı.

Severstal’ın Rus Çelik ve Kaynak Varlıkları Bölümü Genel Müdürü Evgeny Vinogradov, 150 No’lu haddehanenin şirket tarihinin önemli bir parçası olduğunu, 60 yıl boyunca müşterilere yüksek kaliteli çelik tedarik ettiğini ve birçok metalurji uzmanının yetişmesi için bir eğitim alanı işlevi gördüğünü belirtirken, 170 No’lu haddehanenin devreye alınmasının inşaat, makine imalatı, enerji ve madencilik sektörlerindeki müşteriler için yüksek kaliteli haddelenmiş çelik üretimine imkan tanıyacağını belirtti.

Severstal ayrıca daha önce 150 No’lu haddehanede görev yapan 109 çalışanın yeni 170 No’lu haddehaneye ve CherMK’nin diğer birimlerine transfer edildiğini, 170 No’lu haddehanede ikinci Stelmar hattı, Garrett hattı ekipmanı ve iki doğrultma ve kesme hattına yönelik devreye alma çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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