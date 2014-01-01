﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Güncel Çelik Haberleri

Severstal konteyner bazlı demir yolu sevkiyatlarını bu yılın ilk yarısında artırdı

2014 yılından bu yana konteyner bazlı demir yolu sevkiyatı yapan şirket, Cherepovets Metallurgical Plant’te yer alan ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.