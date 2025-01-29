 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Severstal...

Severstal 4 No’lu yüksek fırınını yenileyecek

Çarşamba, 29 Ocak 2025 12:11:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Interfax’ın haberine göre Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisindeki 4 No’lu yüksek fırınını yenilemeyi ve pig demir üretimini artırmayı planlıyor.

Yerel televizyon kanalı Cherepovets' Channel 12’ye konuşan Severstal CEO’su Alexandar Shevelev, Rusya’da çelik tüketiminin 2024 yılında %5,7 düşüşle 43,7 milyon mt seviyesine gerilediğini ancak çelik üreticilerinin kapasiteleri 70 milyon mt’un üzerine bulunduğu için şirketin yeni çözümler aramaya başladığını söyledi. Severstal CEO’suna göre geçtiğimiz yıl %60 büyüme kaydeden yatırım miktarı, 2025 yılında yüksek faiz oranları ve zayıf çelik talebi nedeniyle 2024’e kıyasla düşecek.

Bununla birlikte Shevelev şirketin 116 milyar RUB (1,18 milyar $) değerinde bir pelet üretim kompleksi kurmak istediğini de ifade etti.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

Benzer Haber ve Analizler

Severstal yeni korozyona dayanıklı çelik kalitesi üretti

13 Kas | Çelik Haberler

Severstal’ın satış geliri üçüncü çeyrekte artarken üretimi azaldı

22 Eki | Çelik Haberler

Severstal kalın sac üretimini artıracak

14 Eki | Çelik Haberler

Severstal kaplamalı yassı mamul üretimini ve sevkiyatlarını artıracak

08 Eki | Çelik Haberler

Severstal Cherepovets tesisinde pelet üretim kompleksinin inşaatına başladı

26 Eyl | Çelik Haberler

Severstal soğuk şekillendirilmiş palplanş üretim hattının inşasını tamamladı

05 Eyl | Çelik Haberler

Severstal talepteki yükseliş doğrultusunda galvanizli sac üretimini artırdı

22 Ağu | Çelik Haberler

Severstal 1 No’lu sürekli fırınını yeniledi

16 Ağu | Çelik Haberler

Severstal farklı uygulamalarda kullanılabilen soğuk şekillendirilmiş palplanş üretimine başladı

26 Tem | Çelik Haberler

Severstal’ın geliri ilk yarıda artarken satış tonajı düştü

23 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis