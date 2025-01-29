Severstal 4 No’lu yüksek fırınını yenileyecek

Interfax’ın haberine göre Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisindeki 4 No’lu yüksek fırınını yenilemeyi ve pig demir üretimini artırmayı planlıyor.

Yerel televizyon kanalı Cherepovets' Channel 12’ye konuşan Severstal CEO’su Alexandar Shevelev, Rusya’da çelik tüketiminin 2024 yılında %5,7 düşüşle 43,7 milyon mt seviyesine gerilediğini ancak çelik üreticilerinin kapasiteleri 70 milyon mt’un üzerine bulunduğu için şirketin yeni çözümler aramaya başladığını söyledi. Severstal CEO’suna göre geçtiğimiz yıl %60 büyüme kaydeden yatırım miktarı, 2025 yılında yüksek faiz oranları ve zayıf çelik talebi nedeniyle 2024’e kıyasla düşecek.

Bununla birlikte Shevelev şirketin 116 milyar RUB (1,18 milyar $) değerinde bir pelet üretim kompleksi kurmak istediğini de ifade etti.