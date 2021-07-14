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Severstal 2030 yılına kadar karbon salımını azaltmak için orta vadeli hedef belirledi

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 12:23:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, 31 Aralık 2030 tarihine kadar ton çelik başına karbon salımındaki karbon yoğunluğunu 2020 yılına kıyasla %10 azaltmak için orta vadeli bir hedef belirlediğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, orta vadeli hedef, üretim tesislerinin teknik açıdan yeniden donatılması ve şirketin tüm varlıklarında mevcut en iyi teknolojilerin kullanılmasını içeren projelerle gerçekleştirilecek. Önlemler, Severstal’ın karbon salımındaki yoğunluğu 2020 yılının sonunda kaydedilen bir ton çelik başına 2.063 ton karbondan 2030 yılında bir ton çelik başına 1.857 ton karbona indirecek.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Severstal’ın Yönetim Kurulu, sera gazı salımının yoğunluğunu 2023 yılına kadar 2020 yılına kıyasla %3 oranında azaltmak için kısa vadeli hedefi onayladı. Bu da ton başına karbon salımının yoğunluğunu 2023 yılına kadar 2.063 tondan 2.001 tona düşürecek.


Etiketler: Rusya  BDT  çelik üretimi  Severstal  |  benzer haberler »


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