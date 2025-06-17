Severstal 1 No'lu fırının yenileme çalışmalarına başladı

Rus çelik üreticisi Severstal kalın sac ve yüksek mukavemetli haddelenmiş ürünlerin üretimini artırmak amacıyla CherMK tesisindeki 1 No’lu fırınının büyük çaplı yenileme çalışmalarına başladı. 1,4 milyar RUB (17,8 milyon $) tutarındaki yatırım, yüksek mukavemetli ve aşınmaya dayanıklı çelik dahil olmak üzere ısıl işlem görmüş haddelenmiş ürünlerin üretimini yıllık 18.000 mt’a çıkaracak.

Yenilenen fırın otomotiv sektörüne ve yol inşaatı gibi alanlarda kullanılan özel ekipmanların imalatına hizmet edecek. Yeni brülörler, metal ısıtma sıcaklık aralığını 150-1000 santigrat dereceye çıkaracak.

Modernizasyon çalışmaları içinde fırın uzunluğu dört metre uzatılarak toplam 58 metreye çıkarılacak ve ortalama verimlilik %7 artacak. Modern ısıtma sistemleri çevresel faydalar kapsamında gaz tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltacak.