Serra do Curral sıradağları koruma alanı listesine alınırsa Taquaril demir cevheri projesi iptal olabilir

Salı, 14 Haziran 2022 10:03:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Minas Gerais Eyaleti Temsilciler Meclisi, eyaletin başkenti Belo Horizonte’yi çevreleyen Serra do Curral sıradağlarının koruma alanı listesine dahil edilme olasılığını değerlendirme altına aldı.

Sıradağların listeye dahil edilmesi halinde Taquaril Mineração SA’nın (Tamisa) 41 hektarlık bitki örtüsünün tahrip olması pahasına önümüzdeki 13 yıllık süre içerisinde toplam 31 milyon mt demir cevheri üretmeyi planladığı Taquaril demir cevheri projesi iptal olacak.

Temsilciler Meclisi’nde bir grup, Serra do Curral’ın yalnızca coğrafi güzellik değil faunası, florası ve şehre olan su arzı gibi diğer kaynaklar açısından da Belo Horizonte’yi temsil eden bir bölge olarak öne çıktığını söyledi.

Aynı grup Serra do Curral’ın federal ve belediye kanunlarının koruması altında olduğunu ancak bunların yeterli olmayacağını ekledi.