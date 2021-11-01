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SEC Brumadinho demir cevheri barajına ilişkin Vale’ye soruşturma açabilir

Pazartesi, 01 Kasım 2021 10:44:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Brezilyalı demir cevheri üreticisi Vale’ye soruşturma açabileceğini bildirdi.

SEC, baraj güvenliği yönetimi beraberinde Brumadinho demir cevheri barajına ilişkin açıklamalarla şirketin, ABD menkul kıymetler kanununu ihlal ettiğini öne sürdü ve konu hakkında Vale’ye ihtar çekti. Vale, ihtarın resmi bir suçlama olmadığını ancak SEC’in soruşturma açabileceğini belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “SEC’in şirketimize dava açılmasına onay vermesi halinde, ABD menkul kıymetler kanunun ihlali ihtimaline karşın ihtiyati tedbir alınması, para cezası verilmesi, kârın iade edilmesi ve diğer önlemlerin alınması talep edilebilir,” sözlerine yer verildi.

Vale, SEC’in önerisine karşı çıkarken, gerekli şekilde karşılık verileceğini ekledi.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  Vale  |  benzer haberler »


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