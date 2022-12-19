SEAISI: ASEAN ülkelerinin nihai mamul ithalatı 2021’de çoğunlukla arttı, yalnızca Vietnam’da düşüş kaydedildi

Pazartesi, 19 Aralık 2022 12:14:51 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) ASEAN-6 ülkelerinin 2021 yılına ilişkin nihai mamul ithalat ve ihracat verilerini paylaştı.

Söz konusu yılda Endonezya’nın nihai mamul ithalatı yıllık %17 artışla 6,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin yassı mamul ithalatı yıllık %22 artışla 5,1 milyon mt, uzun mamul ithalatı ise yıllık %2,1 artışla 1,5 milyon mt’a yükseldi. Ülkenin önde gelen ithalat kaynakları Avustralya, Filipinler ve Güney Kore oldu. Endonezya’nın nihai mamul ihracatı ise yaklaşık 1,6 milyon mt artışla 2021’de 5,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin yassı mamul ihracatı, sıcak ve soğuk rulo sac ihracatında kaydedilen büyük artışlar sayesinde 4,3 milyon mt’a yükseldi. Söz konusu yılda Endonezya’nın uzun mamul ihracatı ise yıllık %67,4 artışla 886.414 mt seviyesinde kaydedildi.

Malezya’nın nihai mamul ithalatı 2021’de yıllık %10 artışla 5,9 milyon mt oldu. Söz konusu yılda ülkenin yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %11 ve %6 artış gösterdi. Malezya’nın nihai mamul ihracatı ise uzun mamul ihracatında kaydedilen artışla önemli ölçüde yükseldi. Malezya uzun mamul kapasite fazlasıyla karşı karşıya, bu nedenle yerel üreticiler filmaşin ve çubuk ihracatında Çin’den gelen güçlü talepten faydalandılar.

Tayland’ın nihai mamul ithalatı 2021’de yıllık %20 artışla 12,1 milyon mt seviyesinde yer alarak bölgedeki altı ülke arasında en yüksek ithalat tonajını kaydetti. Söz konusu yılda ülkenin yassı mamul ithalatı yaklaşık 2 milyon mt artışla 9,9 milyon mt olurken, uzun mamul ithalatı yıllık %11 artışla 2,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tarafına bakıldığında, Tayland’ın nihai mamul ihracatı, uzun mamul ihracatının yıllık %41 artışla 661.284 mt’a yükselmesiyle yıllık %27,4 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin başlıca ihracat pazarları ASEAN ülkeleri oldu.

2021 yılında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı, yassı mamul ithalatının 10,8 milyon mt’a gerilemesi nedeniyle 1,2 milyon mt düşüşle 12,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan ülkenin uzun mamul ithalatı yıllık %2,3 artışla 1,3 milyon mt oldu. Söz konusu yılda ülkenin nihai mamul ihracatı yaklaşık 3 milyon mt artışla 9,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılında Vietnam’ın yassı mamul ihracatı yıllık %57 artışla 7 milyon mt, uzun mamul ihracatı ise yıllık %27 artışla 2,6 milyon mt oldu.

Filipinler’in nihai mamul ithalatı 2021’de yıllık %12 artışla 5,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin yassı mamul ithalatı %17,5 artışla 3,5 milyon mt olurken, uzun mamul ithalatı 2,1 milyon mt’a yükseldi. Bir ihracat ülkesi olmamasına rağmen Filipinler’in 2021 yılında 10.000 mt çubuk ihraç ettiği bildirildi.

Söz konusu yılda Singapur’un nihai mamul ithalatı, uzun mamul ithalatının yaklaşık 200.000 mt artışla 1,5 milyon mt’a yükselmesi sayesinde yıllık %2,5 artışla 2,7 milyon mt oldu. Öte yandan ülkenin yassı mamul ithalatı yıllık %11 düşüşle 1,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yılda Singapur’un nihai mamul ihracatı 500.000 mt düşüşle 1 milyon mt seviyesinde yer aldı.