Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım başında %6,6 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Kasım tarihi itibarıyla, 31 Ekim tarihine kıyasla 550.000 mt veya %6,6 düşüş göstererek 7,81 milyon mt oldu.
Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Ekim tarihine kıyasla sırasıyla %7,6, %1,6, %10,3 ve %8,7 düşüşle 1,7 milyon mt, 1,21 milyon mt, 870.000 mt ve 3,04 milyon mt seviyelerinde yer alırken, orta kalınlıkta levha stokları yatay seyrederek 990.000 mt seviyesinde kaydedildi.