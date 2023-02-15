Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat başında %15,8 arttı

Çarşamba, 15 Şubat 2023 12:03:25 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Şubat tarihi itibarıyla, 31 Ocak tarihine kıyasla 1,83 milyon mt veya %15,8 artış göstererek 13,41 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Ocak tarihine kıyasla sırasıyla %3,2, %2,7, %4,9, %24,3 ve %25 artışla 2,24 milyon mt, 1,53 milyon mt, 1,29 milyon mt, 1,69 milyon mt ve 6,66 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Çin’de Şubat başında beş başlıca nihai mamulün stok artış hızı yavaşlarken, en büyük artış inşaat demiri stoklarında görüldü.