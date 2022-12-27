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Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık ortasında %0,1 arttı

Salı, 27 Aralık 2022 09:54:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Aralık tarihi itibarıyla, 10 Aralık tarihine kıyasla 10.000 mt veya %0,1 artış göstererek 7,36 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac ve inşaat demiri stokları 10 Aralık tarihine kıyasla sırasıyla %2 ve %1,7 artışla 1,51 milyon mt ve 3 milyon mt olurken, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha ve filmaşin stokları aynı tarihe kıyasla sırasıyla %1,7, %2,1 ve %3,9 düşüşle 1,16 milyon mt, 950.000 mt ve 740.000 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Filmaşin Soğuk Sac İnşaat Demiri Sıcak Sac sıcak rulo sac Levha soğuk rulo sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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