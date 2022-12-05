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Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım sonunda %1,6 düştü

Pazartesi, 05 Aralık 2022 12:21:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 30 Kasım tarihi itibarıyla, 20 Kasım tarihine kıyasla 120.000 mt veya %1,6 düşüş göstererek 7,39 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Kasım tarihine kıyasla sırasıyla %3,8, %1,7, %3,7 ve %0,3 düşüşle 1,52 milyon mt, 1,18 milyon mt, 780.000 mt ve 2,94 milyon mt olurken, orta kalınlıkta levha stokları değişiklik göstermeyerek 970.000 mt seviyesinde yer almaya devam etti.

1$ = 7,0384 RMB


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