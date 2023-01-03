AB’de çelik talebinin düşük olması nedeniyle yeni kotaların hızla tükenmesi beklenmiyor

Salı, 03 Ocak 2023 17:22:23 (GMT+3) | İstanbul

Önceki kota dönemlerinin daha ilk haftasından tükenen AB çelik ithalat kotaları, bölgedeki düşük talep nedeniyle gümrüklerde bekleyen bazı ürün tonajları az olduğundan, 1 Ocak tarihinde başlayan yeni kota döneminde hızla dolacak gibi görünmüyor. Öte yandan Çin çıkışlı ticari profil gibi diğer bazı ürünlere bakıldığında, limanlarda bekleyen tonajların gümrükten geçmesiyle kotaların en az %50’sinin tükenmesi bekleniyor.

Türkiye’ye ayrılan inşaat demiri ve filmaşin kotaları yeni kota döneminde önceki dönemlerde olduğu gibi hızlı bir şekilde tükenecek gibi görünmüyor. Türkiye çıkışlı 2.952 mt inşaat demiri ve 1.446 mt filmaşin gümrükten geçmeyi beklerken, ülkeye ayrılan inşaat demiri ve filmaşin kotaları sırasıyla 88.801 mt ve 110.837 mt seviyelerinde yer alıyor. Ülkeye ayrılan ticari profil kotası 99.782 mt ve 26.634 mt ürün AB limanlarında beklerken, Türkiye çıkışlı paslanmaz soğuk rulo sac kotası tonajının %52’si henüz gümrükten geçmedi. Ayrıca AB limanlarında bekleyen 19.113 mt Türkiye çıkışlı doğal gaz borusu bulunurken, söz konusu ürün için toplam kota tonajı 46.543 mt seviyesinde yer alıyor.

Çin’e ayrılan kotalara bakıldığında, ülkenin ticari profil kota hacminin %90’ı ve paslanmaz çubuk ve hafif profil kota hacminin %71,6’sı AB limanlarında bekliyor.

Öte yandan AB limanlarında bekleyen 49.570 mt Güney Kore çıkışlı sıcak rulo sac var. Ülkeye ayrılan sıcak rulo sac kotası 175.460 mt seviyesinde yer alıyor. Gümrükten geçmeyi bekleyen çok az miktarda tonaj olduğundan AB’nin Türkiye ve Çin’e ayırdığı sıcak rulo sac kotalarının bu kez hızlı şekilde tükenmeyeceği düşünülüyor.