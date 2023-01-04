Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %2,2 arttı

Çarşamba, 04 Ocak 2023 11:27:29 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Aralık tarihi itibarıyla, 20 Aralık tarihine kıyasla 160.000 mt veya %2,2 artış göstererek 7,52 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel soğuk rulo sac ve orta kalınlıkta levha stokları 20 Aralık tarihine kıyasla sırasıyla %2,6 ve %1,1 düşüşle 1,13 milyon mt ve 940.000 mt olurken, sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları aynı tarihe kıyasla sırasıyla %4, %8,1 ve %2,7 artışla 1,57 milyon mt, 800.000 mt ve 3,08 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.