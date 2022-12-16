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Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık başında %0,5 düştü

Cuma, 16 Aralık 2022 11:24:35 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Aralık tarihi itibarıyla, 30 Kasım tarihine kıyasla 40.000 mt veya %0,5 düşüş göstererek 7,35 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac ve filmaşin stokları 30 Kasım tarihine kıyasla sırasıyla %2,6 ve %1,3 düşüşle sırasıyla 1,48 milyon mt ve 770.000 mt olurken, inşaat demiri stokları %0,3 artışla 2,95 milyon mt seviyesinde yer aldı. Soğuk rulo sac ve orta kalınlıkta levha stokları ise değişim göstermeyerek sırasıyla 1,18 milyon mt ve 970.000 mt seviyelerinde yer almaya devam etti.


Etiketler: Levha Soğuk Sac Sıcak Sac sıcak rulo sac İnşaat Demiri Filmaşin soğuk rulo sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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