﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım ortasında %3,8 düştü

Perşembe, 24 Kasım 2022 11:06:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Kasım tarihi itibarıyla, 10 Kasım tarihine kıyasla 300.000 mt veya %3,8 düşüş göstererek 7,51 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Kasım tarihine kıyasla sırasıyla %7,1, %0,8, %2, %6,9 ve %3 düşüşle 1,58 milyon mt, 1,2 milyon mt, 970.000 mt, 810.000 mt ve 2,95 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: sıcak rulo sac Filmaşin Sıcak Sac Soğuk Sac İnşaat Demiri Levha soğuk rulo sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım başında %6,6 düştü

14 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %3 düştü

04 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim ortasında %4,5 düştü

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül sonunda %2,3 düştü

12 Eki | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül başında %4,2 düştü

14 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ağustos sonunda %5,6 düştü

06 Eyl | Çelik Haberler

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatlarındaki artış durdu, yerel fiyatlar hafifçe düştü

24 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ortasında %1,9 arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe düştü

24 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac teklifleri yatay, piyasa görünümü yeniden olumsuz

23 Kas | Yassı Ürünler ve Slab