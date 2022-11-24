Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım ortasında %3,8 düştü

Perşembe, 24 Kasım 2022 11:06:39 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Kasım tarihi itibarıyla, 10 Kasım tarihine kıyasla 300.000 mt veya %3,8 düşüş göstererek 7,51 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Kasım tarihine kıyasla sırasıyla %7,1, %0,8, %2, %6,9 ve %3 düşüşle 1,58 milyon mt, 1,2 milyon mt, 970.000 mt, 810.000 mt ve 2,95 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.