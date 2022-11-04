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Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %3 düştü

Cuma, 04 Kasım 2022 11:31:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Ekim tarihi itibarıyla, 20 Ekim tarihine kıyasla 260.000 mt veya %3 düşüş göstererek 8,36 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Ekim tarihine kıyasla sırasıyla %2,6, %4,9 ve %4,9 düşüşle 1,84 milyon mt, 970.000 mt ve 3,33 milyon mt seviyelerinde yer alırken, soğuk rulo sac stokları yatay seyrederek 1,23 milyon mt seviyesinde kaldı. Ayrıca, 31 Ekim itibarıyla orta kalınlıkta levha stokları ise aynı tarihe kıyasla %1 artışla 990.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Sıcak Sac sıcak rulo sac Soğuk Sac Filmaşin Levha soğuk rulo sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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