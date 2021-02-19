SEAISI: ASEAN bölgesinde inşaat sektörünün 2021’de toparlanması bekleniyor

Cuma, 19 Şubat 2021 17:00:28 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (SEAISI) açıklamasına göre, 2020 yılında Filipinler, Singapur ve Tayland gibi bazı ülkelerde uygulanan karantinalardan dolayı inşaat faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle Corona virüsü salgını ASEAN bölgesinin ekonomisini olumsuz etkiledi. Birçok kaynak, ASEAN bölgesinde ekonomiyi canlandıran başlıca sektör olduğundan inşaat sektörünün 2021 yılında toparlanacağını tahmin ediyor.

Endonezya inşaat sektörünün büyüme oranı 2020 yılında %0,2 ile pozitif kaldı. 2021 yılında ülkenin inşaat sektörünün yıllık %5,1 büyümesi bekleniyor. Endonezya hükümeti, 2021 yılında geciken projelere başlamayı ve pandeminin ardından ekonomik büyümeyi artırmak için 2021 yılı bütçesine yaklaşık 29,4 milyar $ eklemeyi planlıyor.

2020 yılında Malezya’nın inşaat sektörü, salgın nedeniyle diğer sektörlere göre %18,7 daraldı. Bununla birlikte, Maliye Bakanlığı, planlanan birçok altyapı projesiyle 2021 yılında inşaat sektörünün yaklaşık %13,9 oranında büyümesini bekliyor. Toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

Corona virüsünden dolayı uygulanan karantinalar nedeniyle 2020 yılında Filipinler’in inşaat sektöründe %9,2 oranında büyük bir düşüş kaydedildi. Ülkenin inşaat sektörünün 2021 yılından 2024 yılına kadar %8,3 oranında büyüme kaydederek toparlanması bekleniyor. 2021 yılında beklenen ekonomik toparlanma, planlanan 24,4 milyar $’lık büyük altyapı yatırımlarıyla desteklenecek.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Singapur’un inşaat sektörü, inşaat faaliyetlerinin yeniden başlaması nedeniyle önceki çeyreklere kıyasla daha az olmak üzere %28,5 daraldı. Sektörün 2020 yılında %33,7 daralması bekleniyor. İnşaat projelerinin artması ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle inşaat sektörü yakında toparlanacak.

Tayland’ın inşaat sektörü 2020 yılının üçüncü çeyreğinde toparlanma sinyalleri gösterdi. Krungsri Bank Forecast’e göre, kamu inşaat projelerine yapılan harcamaların 2021 yılında %2-3 artması bekleniyor.

Corona virüsü salgını sırasında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Vietnam’ın ekonomisi, inşaat sektöründe kaydedilen %6,76 büyüme oranıyla 2020 yılında %2,9 artış gösterdi.

Sonuç olarak, ASEAN-6 ekonomilerinin çoğu, ekonomik toparlanma için kamu altyapı projelerini hızlandırmaya çalışıyor. Bununla birlikte, hükümetler Corona virüsünden dolayı önlem aldığından, ekonomilerin yeniden açılması sırasında zorluklar görülmeye devam ediyor. Aşının ekonomilerin vaka artışı korkusu olmadan açılmasına olanak sağlayacağına dair umutlar mevcut. İnşaat sektörünün 2021 yılında iyileşmesi bekleniyor, ancak bölge genelinde büyüme eşit olmayacak.