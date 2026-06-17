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Çin'de gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde hızlandı, yeni inşaat alanı %22,6 geriledi

Çarşamba, 17 Haziran 2026 10:25:02 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Mayıs döneminde ülkedeki toplam gayrimenkul yatırımları 3,03 trilyon RMB (0,45 trilyon $) seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %16,2 düştü. Böylece düşüş hızı, Ocak-Nisan döneminde kaydedilen seviyeye kıyasla 2,6 puan arttı.

Aynı dönemde Çin'de satılan ticari gayrimenkullerin toplam alanı 313,2 milyon m² olarak kaydedildi. Bu rakam yıllık bazda %10,8 gerilerken, düşüş hızı ilk dört aya göre 0,6 puan arttı.

Yılın ilk beş ayında Çin'deki toplam inşaat faaliyet alanı yıllık bazda %12,3 azalırken, bu düşüş ocak-nisan dönemine göre 0,2 puan daha hızlı gerçekleşti.

Çelik tüketimiyle doğrudan bağlantılı olan yeni inşaat başlangıç alanı ise yıllık bazda %22,6 düşüş gösterdi. Bu oran, yılın ilk dört ayında görülen %22'lik gerilemenin de üzerinde gerçekleşti. Bu durum, Mayıs ayında gayrimenkul sektöründeki koşulların daha da kötüleştiğine ve sektörün önemli bir çelik tüketim alanı olarak zayıflamaya devam ettiğine işaret ediyor.

Çin Metalurji Sanayi Planlama ve Araştırma Enstitüsü'ne göre, inşaat sektörünün Çin'in toplam çelik tüketimindeki payı 2025 yılında %49'a geriledi. Bu oran, 2020 yılındaki %58 seviyesine kıyasla 9 puanlık düşüş anlamına geliyor. İnşaat sektöründeki çelik kullanımındaki gerileme özellikle geçen yıl belirginleşmiş ve tüketim %13 düşmüştü. Enstitü, 2026 yılında da düşüşün sürmesini beklerken, çelik talebindeki gerilemenin yaklaşık %4,1 ile daha sınırlı kalacağını öngörüyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İnşaat 

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