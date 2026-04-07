Volvo Korea ve POSCO yeni nesil iş makineleri için yüksek performanslı malzemelerde iş birliği yaptı

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre Volvo Group Korea, yeni nesil iş makineleri için yüksek performanslı malzemeler ve üretim teknolojileri geliştirmek üzere Güney Kore merkezli POSCO Group ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Volvo Group Korea’nın Changwon tesisinde imzalanan anlaşmanın, iş makineleri sektöründe elektrifikasyon ve karbon nötrlüğe geçişi desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Hafiflik ve yüksek dayanımlı çelik odak noktası

Şirketlerin, malzeme araştırmasından ekipmanlar üzerinde uygulama yapmaya ve doğrulama süreçlerine kadar tüm değer zinciri boyunca birlikte çalışacağı belirtildi. Bunun yanı sıra karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla daha hafif makineler ve daha dayanıklı malzemelere yönelik artan talebi karşılamaya odaklanacağı aktarıldı.

İş birliği kapsamında elektrifikasyon ve karbonsuzlaşmaya yönelik veri ve teknolojilerin paylaşılacağı ve yeni nesil ekipmanlar için malzemeler geliştirileceği, aynı zamanda uygulama testleri ve teknik doğrulama çalışmalarının yürütüleceği dile getirildi.

Öte yandan Volvo Korea ve POSCO’nun, iş ekipmanları için yüksek dayanımlı çelik kullanarak yapısal hafifleme sağlayacağı, ayrıca gelişmiş kaynaklama ve üretim teknolojileri geliştireceği vurgulandı. Geliştirilecek yeni teknolojilerin, Güney Kore’deki Volvo tesisinde üretilen ekskavatörlerde kademeli olarak uygulanmasının planlandığı paylaşıldı.

Volvo Group Korea, söz konusu iş birliğinin dayanıklılık, performans ve genel rekabet gücünü artırmasını beklediğini belirtti.